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Сочи
Профиль пользователя Riko33

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О себе

Много работаю , веселый человек, гулять в парках и ходить в кино - любимое дело

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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