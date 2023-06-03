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Сочи
Профиль пользователя Raichik

фото пользователя Raichik

О себе

Люблю гулять, читать, позитивный, коммуникабельный человек. Недавно переехала ищу новых друзей.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Сочи → пообщаться

Как насчёт мини-книжного клуба. Жанр Фантастика.

Сочи → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по набережной Сочи

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Участие в других событиях

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Сочи → сходить на мероприятие

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Обсудить твои интересы, найти общие)

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