⬅️ Посмотреть других пользователей в Сочи
Сочи
Сочи
Профиль пользователя Raichik
О себе
Люблю гулять, читать, позитивный, коммуникабельный человек. Недавно переехала ищу новых друзей.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Сочи
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам