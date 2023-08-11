О себе

Нравится всё, и даже больше)

Увлекаюсь мотокроссом.

Люблю- веселые!хорошие! компании из людей близких по духу и пониманию этого мира!) легкий на подъем, ввязываюсь в авантюры легко и с удовольствием!) тут не ищу себе ничего, кроме опыта и веселья!)