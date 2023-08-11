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Сочи
Нравится всё, и даже больше)
Сочи
Профиль пользователя Piton
О себе
Нравится всё, и даже больше)
Увлекаюсь мотокроссом.
Люблю- веселые!хорошие! компании из людей близких по духу и пониманию этого мира!) легкий на подъем, ввязываюсь в авантюры легко и с удовольствием!) тут не ищу себе ничего, кроме опыта и веселья!)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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