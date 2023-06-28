Чел, который постоянно пытается разобрать технику вокруг него с самого детства. К несчастью, в половине случаев я что то ломаю. К счастью, умею чинить и у меня получается настолько круто, что теперь сам уже разрабатываю электронику С сочувствием смотрю на людей, которым не нужен дома паяльник :3 Люблю вкусно поесть, но если еда не пытается тебя убить, то это не интересно Обожаю аниме, а жанры зависят от настроения. Часто, когда хочется отдохнуть сознанием, смотрю всякие исекаи, но а так - предпочитаю что то тяжелое, антиутопичное или романтику и приключения (＊￣︶￣＊) В прошлом занимался спортивным ориентированием, это когда кучка ненормальных бежит с бумажной картой и компасом через лес мимо дорог в поисках красно-белых кубиков. Из спортивного наследия остался хороший вел и лыжи, на которых я дай бог раз в год выезжаю, хочу чаще, но нет компании! Мой плейлист - мечта психотерапевта, жуткая смесь фонка, хардстайл ремиксов, металла, постхардкора, современных военных песен и много чего еще (✖╭╮✖) Мне нравится автомобильная культура, особенно праворульная. Могу с упоением рассказывать про историю моделей ниссана, а могу их чинить. Но прав пока у меня нет. Вот так бывает, да, человек горит автомобилями и даже на коммерческой основе не раз крутил и переворачивал безнадежно мертвую уникальную электрику до идеального состояния, а водить еще не умеет) Мне нравится атмосфера антикафе и настолок, и я очень хочу научиться нормально играть в днд, буду очень рад разобраться в этом волшебном мире со знающим человеком!

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться

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