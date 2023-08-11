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Сочи
В Сочи с 30 сенября по 4 октября
Сочи
Профиль пользователя Okokk
О себе
В Сочи с 30 сенября по 4 октября
А потом обратно в Москву
Рост 166
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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