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Сочи
Профиль пользователя Okokk

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О себе

В Сочи с 30 сенября по 4 октября
А потом обратно в Москву
Рост 166

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Прогулки по городу, кто со мной?

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