О себе

22 года. Бизнесгерл, но было бы славно не обсуждать только работу, это выматывает)



Хожу на танцы в разных направлениях: стрип, хилс, джаз фанк, хип-хоп)



Если мне предложить поехать завтра в сочи, я повозмущаюсь, но соглашусь. Когда получу долгожданный загранник, то можно и другие страны рассмотреть😄



Занимаюсь английским, люблю театры во всех направлениях, в квизах и логических играх сражаюсь до последнего