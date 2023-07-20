Сочи
Профиль пользователя nnikol

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О себе

22 года. Бизнесгерл, но было бы славно не обсуждать только работу, это выматывает)

Хожу на танцы в разных направлениях: стрип, хилс, джаз фанк, хип-хоп)

Если мне предложить поехать завтра в сочи, я повозмущаюсь, но соглашусь. Когда получу долгожданный загранник, то можно и другие страны рассмотреть😄

Занимаюсь английским, люблю театры во всех направлениях, в квизах и логических играх сражаюсь до последнего

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг🐣

Сочи → прогуляться, перекусить

Сходить в бар/клуб

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на игры до конца июня🧠

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя christinaa4
Москва → Другое

Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя Llnchss
Москва → Другое

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Слетать в путешествие

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя O_stea
Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Pollli
Москва → Другое

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя Dana_vol
Сочи → Другое

Скучно одной отдыхать, составишь компанию?

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)

маленькое фото пользователя M_kompotik
Москва → Другое

Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

маленькое фото пользователя Nastyushkin
Москва → Другое

Ищу подружку🤗

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Погулять в Парке Горького, пофоткаться

маленькое фото пользователя Daryaoo1
Москва → Другое

Отдохнуть в баре, ресторане

маленькое фото пользователя Nekolia
Сочи → Другое

Из Москвы. В Сочи с 5 по 20 августа в отпуске. Ищу компанию)

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Поваляться на пляжу

маленькое фото пользователя lempopo
Москва → Другое

ищем команду для квестов )

маленькое фото пользователя Savo
Сочи → Другое

Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Квест ужастик

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