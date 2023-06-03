Сыграем в Гвинт? Уже почти четверть жизни потратила на игры, мемы и ютуб. Если ты ещё помнишь, кто такой Мэддисон, смеёшься с анекдотов про шляпу, которая как раз, и знаешь, какой ведьмачий знак помогает против призраков - нам точно найдётся, что обсудить. Кроме представленного ниже плейлиста в мой диджейский репертуар входят мешапы и гачимиксы. Ищу человека, с кем можно будет по достоинству оценить новую Барби с Райаном Гослингом.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

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