О себе

Обожаю все, что связано с саморазвитием,осознанностью,биохакингом,сценической речью и театром.

Также люблю потусить,потанцевать. Ищу новые впечатления,полезные хобби, интерсные знакомства!)) Пора выходить из рутины и делать свою жизнь ярче!)