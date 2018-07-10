Сочи
Профиль пользователя Nekolia
О себе
Обожаю все, что связано с саморазвитием,осознанностью,биохакингом,сценической речью и театром.
Также люблю потусить,потанцевать. Ищу новые впечатления,полезные хобби, интерсные знакомства!)) Пора выходить из рутины и делать свою жизнь ярче!)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Хочу сходить на Остров (Ривьера)😊Кто составит компанию?)
Кто со мной на Forest Festival сегодня вечером?)
Из Москвы. В Сочи с 5 по 20 августа в отпуске. Ищу компанию)
В Сочи отпуск с 5 по 20 августа! Кто тоже будет там- пересечемся?)
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
Фестиваль «Горизонт»/др. интересное мероприятие.
Фестиваль «Горизонт» . Го вместе)
«Stand Up Открытый Микрофон». Кафе «Лубянка». 19:00
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Женское комьюнити
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Покурить кальян вечером
Вступай в семью❤️
Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Скучно одной отдыхать, составишь компанию?
Может кто хочет составить компанию и пожарить мяса в парке?
+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸
Выпить, потусить в клубе☺️
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)
Ищу компанию сходить завтра (11.06) на Stand Up
Я готов на любую авантюру ! Ищу людей по интересам .
Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана
Провести время с пользой
сгонять в какие-то ламповые места
Го тусить в Лукин Румс в субботу ))
Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться
Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁
Сходить в бар/клуб
Beach Open Air "Алхимия"
съездить в сочи парк , а потом вкусно покушать 😄
Погулять или просто пообщаться
Найти компанию на отдых
Другие пользователи из города Сочи
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