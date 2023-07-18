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Сочи
Сочи
Профиль пользователя Necris
О себе
Люблю рок и эпик музыку. Шарю в IT. Залипаю в eve online. Обожаю научную фантастику.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры
Не нравится:
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