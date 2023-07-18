Сочи

Профиль пользователя Necris

О себе Люблю рок и эпик музыку. Шарю в IT. Залипаю в eve online. Обожаю научную фантастику.

Был в сети на прошлой неделе

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