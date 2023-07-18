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Сочи
Профиль пользователя Necris

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О себе

Люблю рок и эпик музыку. Шарю в IT. Залипаю в eve online. Обожаю научную фантастику.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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