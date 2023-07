О себе

Замужем, есть кошка, интроверт-домосед.



Играю в разные настольные игры (коллекция 80+ игр): древний ужас, большая бродилка, цитадели, взрывные котята, война кольца, проклятье острова вулкар, инициатива, взломщики, остров кошек, войны чёрной розы, покорение марса, unmatched, кольт экспресс, таверна красный дракон, звёздные империи, космические дальнобойщики. Хотелось бы попробовать чего-нибудь новенького.



Компьютерные игры, в основном сетевые шутеры (overwatch 2, warzone 2), кооп инди, выживач, тавер дефенс (don't starve together, orcs must die), соло игры временами (портал2, контрол, лонг дарк)



Из музыки предпочитаю рок, панк, метал, инди, классическую музыку. (Сабатон, Драконы, Соад, Циммер, Скорпионс, Sum41, Agnes Obel)



Смотрю на твиче/ютубе: Серега Hellyeahplay, Anakq, Recrent, Cut the crap, Куплинов, Топа, Поперечный, Шусс, Усачев, Давыдов, Побединский, Дробышевский, Юджин.



Фильмы, сериалы, аниме: хоррор, детектив, фантастика, драма, фентези, юмор, геройка, триллер, сёнен: Чёрное зеркало, Тьма, Настоящий детектив, Игра престолов, Доктор хаус, Обмани меня, Фарго, Во все тяжкие, Декстер, марвел/дс, Властелин Колец, Звёздные Войны, Пила, Наруто, Клинок рассекающий демонов, Атака титанов, Каслвания, Рейтинг короля, ЦМ Алхимик.



Иногда рисую в иллюстраторе и фш, стримлю.