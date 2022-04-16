Сочи
Профиль пользователя Nataliya

фото пользователя Nataliya
фото #2 пользователя Nataliya

О себе

Нравится гулять по ночной Москве, люблю киновечер в приятной компании, играть в настольные игры

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Погулять по городу, вкусно покушать 🍭

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