О себе

Люблю спорт (походы, сноуборд,велосипед, зал и тд)

Начинающий байкер

У меня есть кошка, но люблю и собак

Люблю сериалы и аниме

Обожаю музыку и танцевать

Работаю в строительстве

Стеснительная, иногда интроверт, но в целом сорвиголова и хохотушка.

Люблю больше слушать, чем говорить