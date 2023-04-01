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Сочи
Люблю спорт (походы, сноуборд,велосипед, зал и тд)
Сочи
Профиль пользователя Mrmr
О себе
Люблю спорт (походы, сноуборд,велосипед, зал и тд)
Начинающий байкер
У меня есть кошка, но люблю и собак
Люблю сериалы и аниме
Обожаю музыку и танцевать
Работаю в строительстве
Стеснительная, иногда интроверт, но в целом сорвиголова и хохотушка.
Люблю больше слушать, чем говорить
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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