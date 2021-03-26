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Сочи
Профиль пользователя Mikhail36

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фото #2 пользователя Mikhail36

О себе

Человек разносторонних интересов, люблю ненавязчивое общение. Увлекаюсь фотографией. Слушаю разную музыку, рок, электронную, клубную, классику. Разную в общем.
Люблю активный отдых, самокаты, сапборды.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить
Погулять в центре, пообщаться, перекусить, пофотографироваться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dana_vol
Сочи → Другое
Скучно одной отдыхать, составишь компанию?
маленькое фото пользователя desertSuN
Сочи → Другое
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)
маленькое фото пользователя Marina96
Сочи → Другое
Погулять или просто пообщаться
маленькое фото пользователя MariApa
Сочи → Другое
Кто в районе Ривьеры.Погуляем?Пообщаемся💫
Воронеж → Другое
И шутки пошутим и о наболевшем поболтаем
маленькое фото пользователя nadiakirilova
Сочи → Другое
Ищу компанию для досуга
маленькое фото пользователя dkartride
Сочи → Другое
Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить
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