Сочи
Профиль пользователя MariaR
О себе
Люблю молчать, люблю общаться, ценю каждую минуту жизни, наполняя ее красками, как для себя, так и для близких…
Люблю уходить с головой в сюжет книги, фильма… и чтобы мир вокруг как будто замирал)
Изучаю английский (ни конца, ни края :)), маркетинг, обожаю продавать).
Чувство юмора и проактивная жизненная позиция.
На велике и роликах уже не катаюсь 😅
Только вернулась с длительного проживания на Кипре, где ходила по 25 км в день)
В Москву прилетела летом, чтобы насладиться окрошкой на кефире 😋мечта моя 😍
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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