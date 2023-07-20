Сочи
Профиль пользователя MariApa
О себе
Обожаю прогуливаться.Трегажерный зал.Слушать музыку- drum,chill,coldplay...Общаться.Читать.Обржаю домашний уют
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Выходные . Совместный отдых.
Москва → Другое
Любой движ
Москва → Другое
Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.
Сочи → Другое
Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться
Москва → Другое
Холостяки идут на пикник)) загорать, девчата,кто за,культурный отдых?
Сочи → Другое
Найти компанию на отдых
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