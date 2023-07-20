Сочи
Профиль пользователя MariApa

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О себе

Обожаю прогуливаться.Трегажерный зал.Слушать музыку- drum,chill,coldplay...Общаться.Читать.Обржаю домашний уют

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Кто в районе Ривьеры.Погуляем?Пообщаемся💫

Москва → прогуляться, перекусить

Район Некрасовка.Кому скучно ...

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Любой движ

маленькое фото пользователя Sam7
Москва → Другое

Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.

маленькое фото пользователя Savo
Сочи → Другое

Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться

Москва → Другое

Холостяки идут на пикник)) загорать, девчата,кто за,культурный отдых?

маленькое фото пользователя Miin
Сочи → Другое

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