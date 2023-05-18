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Сочи
Профиль пользователя Marianosova29

фото пользователя Marianosova29

О себе

Общительная, добрая…..

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 377 участников

маленькое фото пользователя dkartride

Сочи → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить

Откликнулись 4 участника

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Сочи → прогуляться, перекусить

Прогулки по городу, кто со мной?

Откликнулись 2 участника

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Сочи → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться по Сочи

Откликнулись 2 участника

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