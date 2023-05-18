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Сочи
Сочи
Профиль пользователя Marianosova29
О себе
Общительная, добрая…..
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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