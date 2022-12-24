Краснодар
Профиль пользователя Mariai

фото пользователя Mariai
фото #2 пользователя Mariai

О себе

Веселая, общительная, люблю кино, театры, выставки, музыку, танцы. Хочу найти новых друзей.

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино или театр.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

маленькое фото пользователя Nika.08
Краснодар → Другое

Ищу подругу✨

маленькое фото пользователя Alexandra.a
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Vika_111
Москва → Другое

Пойдём гулять?)

маленькое фото пользователя Milenayarovaya
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Ищу пидружку 🦋

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Sveety
Москва → Другое

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя AnAsAteYsHa
Москва → Другое

Пропала подруга! Ищууууу

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Ищу новых знакомых)

маленькое фото пользователя Janna72
Москва → Другое

Ищу подругу выпить вина 😅

маленькое фото пользователя Viktoria84
Москва → Другое

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

маленькое фото пользователя Nastya111
Москва → Другое

Собрать компанию

маленькое фото пользователя Madoshkins
Москва → Другое

Найти подружку

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Москва → Другое

найти подругу, единомышленницу )

маленькое фото пользователя Olaya
Москва → Другое

Погулять, попить кофе и отдохнуть

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Девчонки, пошлите гулять💕🥂

маленькое фото пользователя Dimson
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Собираем большую семью❤️ Читай описание!

маленькое фото пользователя AlexandraA
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.

маленькое фото пользователя Anytochka
Москва → Другое

Го пить кофе☕️

маленькое фото пользователя Yana_blond
Москва → Другое

Найти подругу любого возраста❤️

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя tanysha
Москва → Другое

Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))

маленькое фото пользователя Valeumy
Москва → Другое

Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

маленькое фото пользователя Ramzi
Москва → Другое

Хочу собрать компанию друзей

маленькое фото пользователя Larisa21
Краснодар → Другое

Дружба , поддержка .😌😊

маленькое фото пользователя lempopo
Москва → Другое

ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

маленькое фото пользователя glukan
Москва → Другое

Ищу новых друзей, хороших знакомств)

маленькое фото пользователя Dimka1706
Москва → Другое

Сходить на каток,пообщаться

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊

маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое

Поиск новых друзей)

маленькое фото пользователя Olga29
Москва → Другое

Просто прогуляться , или …

маленькое фото пользователя isxmarat
Москва → Другое

Что то интересное

маленькое фото пользователя Serega064
Москва → Другое

Пошлите гулять

маленькое фото пользователя Alex0000
Москва → Другое

Погулять, посетить выставки, шоу🍎

маленькое фото пользователя Ekat
Липецк → Другое

Найти подругу для общения

маленькое фото пользователя ne.vezet
Москва → Другое

Встреться в центре, попить кофа ☕️😅

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.