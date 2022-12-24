Краснодар
Профиль пользователя Mariai
О себе
Веселая, общительная, люблю кино, театры, выставки, музыку, танцы. Хочу найти новых друзей.
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Краснодар → Другое
Ищу подругу✨
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Ищу пидружку 🦋
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Проведём весело время ✌️
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
ищу подружку
Москва → Другое
Много друзей и общения!)
Москва → Другое
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Москва → Другое
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Ищу новых знакомых)
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Собрать компанию
Москва → Другое
Найти подружку
Москва → Другое
найти подругу, единомышленницу )
Москва → Другое
Погулять, попить кофе и отдохнуть
Москва → Другое
Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать
Москва → Другое
Девчонки, пошлите гулять💕🥂
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Собираем большую семью❤️ Читай описание!
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.
Москва → Другое
Го пить кофе☕️
Москва → Другое
Найти подругу любого возраста❤️
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))
Москва → Другое
Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇
Москва → Другое
Хочу собрать компанию друзей
Краснодар → Другое
Дружба , поддержка .😌😊
Москва → Другое
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
Москва → Другое
Ищу новых друзей, хороших знакомств)
Москва → Другое
Сходить на каток,пообщаться
Москва → Другое
Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊
Москва → Другое
Поиск новых друзей)
Москва → Другое
Просто прогуляться , или …
Москва → Другое
Что то интересное
Москва → Другое
Пошлите гулять
Москва → Другое
Погулять, посетить выставки, шоу🍎
Липецк → Другое
Найти подругу для общения
Москва → Другое
Встреться в центре, попить кофа ☕️😅
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