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Сочи
Профиль пользователя Margarett

фото пользователя Margarett

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Адлер → прогуляться, перекусить

В поисках союзника😂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя YanaK

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в бар, кальянную караоке, просто посидеть на пляже.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Yana_09

Адлер → прогуляться, перекусить

Переехала в другой город по работе, было бы интересно пообщаться.

Откликнулся 1 участник

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