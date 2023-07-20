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Сочи
Профиль пользователя MajjjoR42

фото пользователя MajjjoR42

О себе

Блогер, йог.
Не просветленный, не грибоед.
Скорее атеист.
Люблю научпоп, Дробышевского, Саватаева, Северинова, Лидина и прочих умных людей.

Сноуборд, лыжи, футбол - помаленьку.
Как-то держал в руках гитару.

Люблю гулять и смотреть фильмы с кем нибудь.
Говорить чуть глубже чем о погоде ☁️🌞

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Бердск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, покушать в вилке-ложке, или по шавухе 🥙

Сочи → прогуляться, перекусить

Самокаты, набережная. Поболтать про блог, научпоп итд 🧘‍♂️🎥 до 10 ноября в Сочи

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулось 15 участников

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Сочи → прогуляться, перекусить

Провести время с пользой

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