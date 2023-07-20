О себе

Блогер, йог.

Не просветленный, не грибоед.

Скорее атеист.

Люблю научпоп, Дробышевского, Саватаева, Северинова, Лидина и прочих умных людей.



Сноуборд, лыжи, футбол - помаленьку.

Как-то держал в руках гитару.



Люблю гулять и смотреть фильмы с кем нибудь.

Говорить чуть глубже чем о погоде ☁️🌞