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Сочи
Блогер, йог.
Сочи
Профиль пользователя MajjjoR42
О себе
Блогер, йог.
Не просветленный, не грибоед.
Скорее атеист.
Люблю научпоп, Дробышевского, Саватаева, Северинова, Лидина и прочих умных людей.
Сноуборд, лыжи, футбол - помаленьку.
Как-то держал в руках гитару.
Люблю гулять и смотреть фильмы с кем нибудь.
Говорить чуть глубже чем о погоде ☁️🌞
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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