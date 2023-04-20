Сочи
Профиль пользователя Leto
О себе
Привет! Ищу новые знакомства для живого общения и посещения развлекательных мероприятий.
Люблю прогулки на природе, путешествия, вкусную еду, водить машину, читать, ходить на концерты, фестивали, спонтанные вылазки, инвестиции, ходить в кино, позитивных людей.
Я семейный человек, но время для общения есть
Профиль обновлён 29 июня 2023 г.
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