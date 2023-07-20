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Сочи
Профиль пользователя Lena096

фото пользователя Lena096

О себе

Переехала в Сочи.
Хочу найти новых знакомых☺️

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Сочи → пообщаться

Кто как проводит время в Сочи. Живет/отдыхает

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Найдем общую тему для разговора?)

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