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Сочи
Переехала в Сочи.
Сочи
Профиль пользователя Lena096
О себе
Переехала в Сочи.
Хочу найти новых знакомых☺️
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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