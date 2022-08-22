Сочи
Профиль пользователя kriz

фото пользователя kriz
фото #2 пользователя kriz

О себе

Катаюсь на сноуборде и роликах, играю на барабанах, люблю свою работу.

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Сочи

Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.