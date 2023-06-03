Сочи
Профиль пользователя Kirill_95
О себе
Счастливый владелец САП-борда
Пою на гитаре
Было бы здорово найти с кем поплавать или попеть)
Профиль обновлён 5 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес ✝️ Религия
События пользователя
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