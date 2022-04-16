Сочи
Профиль пользователя Kirel

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фото #2 пользователя Kirel

О себе

Люблю прогулки по набережной, кататься на самокатах, хорошо пою, пишу стихи! Ищу новых друзей!

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 📺 Политика

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Выпить вкусный кофе!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Juli_Sova
Воронеж → Другое

Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

маленькое фото пользователя AnnaSam
Ярославль → Другое

Хочу найти новых друзей,и возможно любовь

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova
Сочи → Другое

Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.