Люблю прогулки по набережной, кататься на самокатах, хорошо пою, пишу стихи! Ищу новых друзей!

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

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Сочи → Другое Приезжаю в город работать и хочу найти друзей!

Воронеж → Другое Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.