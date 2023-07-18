Сочи
Профиль пользователя Katushka

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О себе

Я сравнительно недавно переехала в Сочи и столкнулась с множествлм традностей как в отношениях с близкими так и в бытовом плане, хочу легкого общения и теплоты))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя TomB
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