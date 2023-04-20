Сочи
Профиль пользователя Katherine_d
О себе
Дизайнер интерьера
Спорт, йога, прогулки, красивые места
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль
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