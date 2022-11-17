Сочи
Профиль пользователя Katerina_kat
О себе
Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
создать женское комьюнити!
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Ищу душевные интересные знакомства 🖤
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Москва → Другое
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
Москва → Другое
Лето и движ 🫶
Москва → Другое
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
найти подругу🫀
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)
Москва → Другое
Давайте выпьем кофе и пофотографируемся
Москва → Другое
Кальянный фестиваль!🔥
Москва → Другое
Девочки, пишите, соберем крутую тусовку
Москва → Другое
Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в новые места.
Москва → Другое
Куда нибудь сходить прогуляться
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