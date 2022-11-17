Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры

Москва → собрать компанию Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей

Москва → Другое Куда нибудь сходить прогуляться

Москва → Другое Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))

Москва → Другое Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

Москва → Другое Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

Москва → Другое Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.