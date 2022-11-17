Сочи
Профиль пользователя Katerina_kat

фото пользователя Katerina_kat
фото #2 пользователя Katerina_kat
фото #3 пользователя Katerina_kat
фото #4 пользователя Katerina_kat
фото #5 пользователя Katerina_kat
фото #6 пользователя Katerina_kat
фото #7 пользователя Katerina_kat

О себе

Пробую и открываю для себя много нового, люблю знакомства и общение с приятными людьми.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → собрать компанию

Хочу сегодня сгонять в ЙУХ на покровке, потанцевать, выпить коктейлей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу душевные интересные знакомства 🖤

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

маленькое фото пользователя Lina_18
Москва → Другое

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя Ksys
Москва → Другое

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подругу🫀

маленькое фото пользователя Maryska
Москва → Другое

Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

маленькое фото пользователя Polimils
Москва → Другое

Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Rony
Москва → Другое

Погулять, зайти в кафе, ну или пойти другим путем и сходить в клуб)

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Давайте выпьем кофе и пофотографируемся

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Кальянный фестиваль!🔥

маленькое фото пользователя Mari099
Москва → Другое

Девочки, пишите, соберем крутую тусовку

маленькое фото пользователя Polina93
Москва → Другое

Сходить в клуб или бар с хорошей музыкой (рок или старые хиты))

маленькое фото пользователя Andrey.msk
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в новые места.

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Куда нибудь сходить прогуляться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Сочи

Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.