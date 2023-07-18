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Сочи
Привет я Инесса переехала в Сочи 2 месяца назад
Сочи
Профиль пользователя Inessa.ks
О себе
Привет я Инесса переехала в Сочи 2 месяца назад
Ищу подруг
Занимаюсь спортом, люблю фоткаться и фоткать )
За любой адекватный движ😄
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие
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