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Сочи
Профиль пользователя Inessa.ks

фото пользователя Inessa.ks

О себе

Привет я Инесса переехала в Сочи 2 месяца назад
Ищу подруг
Занимаюсь спортом, люблю фоткаться и фоткать )
За любой адекватный движ😄

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Сочи → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу из Сочи/Адлер/Имеретинка

Откликнулись 3 участника

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