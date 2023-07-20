Сочи
Профиль пользователя Hdka

фото пользователя Hdka

О себе

Общаюсь строго только с девчонками!
Ищу единомышленников!
Люблю природу,горы,пикники.
Люблю фоткатся,всегда можно пофоткать друг,друга.
Возможен совместный отдых семьями.
Люблю ходить по магазинам.
Люблю животных
Прогулки с собаками +
Люблю макияж,бьюти.
Нравится психология,саморазвитие.
Могу сходить с вами на танцы,рисование,кружки ,спорт.
!!!!В бары,клубы,кино не хожу!!!!!в игры не играю никакие,музыку не люблю.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Сочи → другое

Пофоткать друг,друга

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя Laura25
Сочи → Другое

Буду рада найти новых друзей

маленькое фото пользователя atorturedsoul
Москва → Другое

Поговорим с тобой ? 🫂

маленькое фото пользователя Tosha33
Сочи → Другое

Прогулка по городу или пеший по

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