Сочи
Профиль пользователя Hdka
О себе
Общаюсь строго только с девчонками!
Ищу единомышленников!
Люблю природу,горы,пикники.
Люблю фоткатся,всегда можно пофоткать друг,друга.
Возможен совместный отдых семьями.
Люблю ходить по магазинам.
Люблю животных
Прогулки с собаками +
Люблю макияж,бьюти.
Нравится психология,саморазвитие.
Могу сходить с вами на танцы,рисование,кружки ,спорт.
!!!!В бары,клубы,кино не хожу!!!!!в игры не играю никакие,музыку не люблю.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Общение, поддержка:)
Я в декрете ищу подруг)
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Буду рада найти новых друзей
Поговорим с тобой ? 🫂
Прогулка по городу или пеший по
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