Общаюсь строго только с девчонками! Ищу единомышленников! Люблю природу,горы,пикники. Люблю фоткатся,всегда можно пофоткать друг,друга. Возможен совместный отдых семьями. Люблю ходить по магазинам. Люблю животных Прогулки с собаками + Люблю макияж,бьюти. Нравится психология,саморазвитие. Могу сходить с вами на танцы,рисование,кружки ,спорт. !!!!В бары,клубы,кино не хожу!!!!!в игры не играю никакие,музыку не люблю.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Сочи → Другое Прогулка по городу или пеший по

Москва → Другое Поговорим с тобой ? 🫂

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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