Сочи

Профиль пользователя Gelios13

О себе Опять катаюсь на сноуборде 🏂, нравится Майкл Джексон и подобная стилистика 🔥, скоро хочу купить мотоцикл 🏍️

Был в сети на прошлой неделе

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