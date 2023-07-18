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Сочи
Профиль пользователя Gelios13

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О себе

Опять катаюсь на сноуборде 🏂, нравится Майкл Джексон и подобная стилистика 🔥, скоро хочу купить мотоцикл 🏍️

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно
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