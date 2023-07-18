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Сочи
Модель. Снимаюсь в сериалах, клипах, обожаю жанр арт-ню
Сочи
Профиль пользователя Foxy.live
О себе
Модель. Снимаюсь в сериалах, клипах, обожаю жанр арт-ню
Изучаю психологию, астрологию, людей.
Знаю много классных мест для активного отдыха и где вкуснее всего накормят.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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