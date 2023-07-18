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Сочи
Профиль пользователя Foxy.live

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О себе

Модель. Снимаюсь в сериалах, клипах, обожаю жанр арт-ню
Изучаю психологию, астрологию, людей.

Знаю много классных мест для активного отдыха и где вкуснее всего накормят.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

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События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Поужинать и покурить кальян.

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