Сочи

Профиль пользователя Foxy.live

О себе Модель. Снимаюсь в сериалах, клипах, обожаю жанр арт-ню

Изучаю психологию, астрологию, людей.



Знаю много классных мест для активного отдыха и где вкуснее всего накормят.

Была в сети на прошлой неделе

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