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Сочи
Профиль пользователя Fleur

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О себе

Люблю гулять, плавать, рисовать;
Нравится изучать новые локации, получать знания и впечатления;
Бесконечно могу учиться, вдохновляться, слушать.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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