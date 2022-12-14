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Сочи
Люблю гулять, плавать, рисовать;
Сочи
Профиль пользователя Fleur
О себе
Люблю гулять, плавать, рисовать;
Нравится изучать новые локации, получать знания и впечатления;
Бесконечно могу учиться, вдохновляться, слушать.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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