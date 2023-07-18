Сочи
Профиль пользователя Fauvzan

фото пользователя Fauvzan

О себе

Мне 25 живу в Сочи занимаюсь спортом люблю читать книжки кататься на машине ходить на море

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → другое

Хочу на море , кататься на машине ,и весело провести время По вечерам.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя V_Valeri
Сочи → Другое

Провести время с пользой

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