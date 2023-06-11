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Сочи
Профиль пользователя En_98

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О себе

Время от времени играю в футбол, реже в пляжный воллейбол, теннис и компьютерные игры. Нравится активный отдых, экскурсии, прогулки, природа, животные. Также любитель сериалов и аниме. Сейчас, например, смотрю "Дневники вампиров". Несколько лет активно занимался саморазвитием - от книжек по психологии до занятий фитнесом. Очень ценю доброту, взаимоуважение, прямолинейность, честность, открытость, искренность в людях. Люблю разговоры по душам. Работаю в компании Evrika Home, реклама. Могу освободить любой день или время для встречи. Ищу друзей, добродушную лайтовую компанию по интересам

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия 📺 Политика 💨 Кальян
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