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Сочи
Профиль пользователя dkartride

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О себе

Доброго денёчка
Разносторонний человек
Люблю поболтать на разные темы
Музыка, машины, политика, отношения, да что угодно
Отдыхаю в Сочи.. Ищу компания для приятного, ненавязчивого совместного отдыха

Ищк

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить
Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить

Участие в других событиях

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