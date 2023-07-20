Сочи
Профиль пользователя Dimmka

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О себе

Оптимист, Верю в людей (может это и глупо), Готов на любые диалоги, очень хочу найти того с кем можно просто говорить (без надобности искать темы, угождать и т.д) Естественно со своими тараканами в голове (без них никуда)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Сочи → пообщаться

Жизненная ситуация

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

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