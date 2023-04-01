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Сочи
Профиль пользователя Dilya88

фото пользователя Dilya88

О себе

Люблю отдых на природе, ходить в спорт зал ) , тусить в клубах когда получается оставить своих малышариков 💃

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в клуб Гавана на Лазаревской

Казань → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе 💃сходить на тренажерку 💪🔥

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Откликнулись 2 участника
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