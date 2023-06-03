Сочи
Профиль пользователя Diana16
О себе
Люблю изучать психологию, работаю в финансовой сфере, занимаюсь споротом, хожу в зал
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру, попить кофе
Москва → Другое
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Санкт-Петербург → Другое
хочу исследовать новые уголки питера!
Москва → Другое
Найти единомышленников и провести круто выходные
Москва → Другое
Хочу в Калининград
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