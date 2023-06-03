Сочи
Профиль пользователя Diana16

фото пользователя Diana16

О себе

Люблю изучать психологию, работаю в финансовой сфере, занимаюсь споротом, хожу в зал

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → путешествия

Съездить в интересный город, здорово провести время

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по Питеру)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя S_shaho
Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя vivi
Санкт-Петербург → Другое

хочу исследовать новые уголки питера!

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Найти единомышленников и провести круто выходные

маленькое фото пользователя Milkayka
Москва → Другое

Хочу в Калининград

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Сочи

Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.