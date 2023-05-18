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Сочи
Профиль пользователя Dexway

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить, вечером можно в бар

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Откликнулся 1 участник
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