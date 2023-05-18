Сочи
Профиль пользователя desertSuN

фото пользователя desertSuN
фото #2 пользователя desertSuN

О себе

Блогер, popular person

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 📺 Политика

Не нравится:

📚 Книги ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Москва → собрать компанию

Пишите, кто хочет подышать весной)

Мытищи → прогуляться, перекусить

Пойдем куда нибудь

Москва → собрать компанию

Кто хочет погулять, пишите)

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять, пишите)

Участие в других событиях

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Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подруг💞

маленькое фото пользователя Llnchss
Москва → Другое

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

маленькое фото пользователя Anyutik_s
Москва → Другое

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

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Санкт-Петербург → Другое

Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

маленькое фото пользователя Pollli
Москва → Другое

Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

маленькое фото пользователя OLidia
Москва → Другое

Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

маленькое фото пользователя truemarrie
Москва → Другое

Ищу подругу🥂

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Девчонки, пошлите гулять💕🥂

маленькое фото пользователя Kalista
Мытищи → Другое

Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

Москва → Другое

Найти девочку, для похода в кальяную

маленькое фото пользователя glashaass
Мытищи → Другое

Подругу!Пообщаться по душам,погулять🤭(18-19 лет)Мне самой 17

маленькое фото пользователя Angelina1721
Мытищи → Другое

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