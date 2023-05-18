Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

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Сочи → прогуляться, перекусить Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Мытищи → Другое Подругу!Пообщаться по душам,погулять🤭(18-19 лет)Мне самой 17

Москва → Другое Найти девочку, для похода в кальяную

Мытищи → Другое Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Ищешь друзей и компанию в городе Сочи?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Сочи.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.