Сочи
Профиль пользователя desertSuN
О себе
Блогер, popular person
Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 📺 Политика
Не нравится:
📚 Книги ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес ☣️ Токсичность
События пользователя
Сочи → прогуляться, перекусить
Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)
Москва → собрать компанию
Пишите, кто хочет подышать весной)
Мытищи → прогуляться, перекусить
Пойдем куда нибудь
Москва → собрать компанию
Кто хочет погулять, пишите)
Москва → прогуляться, перекусить
Кто хочет погулять, пишите)
Участие в других событиях
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Ищу подругу🥂
Москва → Другое
Девчонки, пошлите гулять💕🥂
Мытищи → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐
Москва → Другое
Найти девочку, для похода в кальяную
Мытищи → Другое
Подругу!Пообщаться по душам,погулять🤭(18-19 лет)Мне самой 17
Мытищи → Другое
Пишите,я отвечу
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