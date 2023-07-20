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Сочи
Сочи
Профиль пользователя demy
О себе
Нравится путешествия, философия, программирование, музыка, осмысленные беседы и английский язык. Let's speak English.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр
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