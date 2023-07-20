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Сочи
Профиль пользователя demy

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О себе

Нравится путешествия, философия, программирование, музыка, осмысленные беседы и английский язык. Let's speak English.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги✝️ Религия🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Посетить сегодня мероприятие по финансовой грамотности на черноморской

Сочи → прогуляться, перекусить

Познакомится с интересными местами имеретинского курорта

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу интересных собеседников:)

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя desertSuN

Сочи → прогуляться, перекусить

Народ, пишите все, кто из Сочи, пообщаемся, может быть встретимся)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя V_Valeri

Сочи → прогуляться, перекусить

Провести время с пользой

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Medusa

Сочи → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя MariApa

Сочи → прогуляться, перекусить

Кто в районе Ривьеры.Погуляем?Пообщаемся💫

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя YanaK

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в бар, кальянную караоке, просто посидеть на пляже.

Откликнулись 4 участника

анонимный пользователь

Сочи → прогуляться, перекусить

Рада найти компанию для веселого проведения времени!

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Hamster3

Воронеж → пообщаться

Хочу пообщаться и найти хорошего собеседника

Откликнулся 1 участник

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