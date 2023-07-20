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Сочи
Профиль пользователя dekadanser

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О себе

Люблю муз группы Агата Кристи и Кино. Из сериалов предпочитаю боевики. Неплохо рисую ;) Вообще нет друзей здесь. Люблю много гулять и хочу съездить с кем-то в Питер, чисто спонтанно. Тот ещё мечтатель

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба
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