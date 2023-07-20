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Сочи
Я человек простой, спокойный, относящийся ко всему с интересом и пониманием.
Сочи
Профиль пользователя Daria_sonder
О себе
Я человек простой, спокойный, относящийся ко всему с интересом и пониманием.
Люблю бадминтон, большой теннис , рыбалку, походы, sup и др.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие
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