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Сочи
Профиль пользователя Daria_sonder

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О себе

Я человек простой, спокойный, относящийся ко всему с интересом и пониманием.
Люблю бадминтон, большой теннис , рыбалку, походы, sup и др.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие

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