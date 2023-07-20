Сочи

Профиль пользователя Daria_sonder

О себе Я человек простой, спокойный, относящийся ко всему с интересом и пониманием.

Люблю бадминтон, большой теннис , рыбалку, походы, sup и др.

Была в сети на прошлой неделе

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