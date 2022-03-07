Привет, мне 22 почти уже и я поняла что у меня нет подруги, хочется пообщаться, поболтать о том о сём 🐁😅 Сначала я покажусь тебе оочень скромной возможно даже токсик,но если я привыкну к тебе , ёмаё тебе будет стыдно от веселья и угара.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Сочи → пообщаться Давай поболтаем а там может и станем подружками 🤟🏻

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