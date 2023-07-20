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Сочи
Профиль пользователя BloomingCat

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О себе

Хочу найти друзей и возможно новое занятие/увлечение чем либо. Люблю разные творческие направления-фото,живопись,рукоделие и особо хочу заниматься пением и чем то актёрским.
Люблю тему саморазвития,системы познания человека,настраиваю себя на позитив и прорабатываюсь ментально/психологически.
Человек эмоциональный,люблю как и говорить так и слушать. Хочу общения и здорового энергообмена. Отношений не ищу.
Люблю природу,благовонья,свечи и такое,типа лесная фея. Кататься на велосипеде,цветы,вкусно поесть и посибаритствовать.
Близка тема духовности.
Учусь разбираться с чувствами и эмоцияии.Нравится пофилософствовать и видеть красоту вокруг.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь

События пользователя

Сочи → пообщаться

Хочу пообщаться онлайн и если будет настроение пойти погулять)

Участие в других событиях

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Сочи → прогуляться, перекусить

Я хочу для начала познакомиться и найти подруг в городе Сочи ❤️

Откликнулись 3 участника

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