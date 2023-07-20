О себе

Хочу найти друзей и возможно новое занятие/увлечение чем либо. Люблю разные творческие направления-фото,живопись,рукоделие и особо хочу заниматься пением и чем то актёрским.

Люблю тему саморазвития,системы познания человека,настраиваю себя на позитив и прорабатываюсь ментально/психологически.

Человек эмоциональный,люблю как и говорить так и слушать. Хочу общения и здорового энергообмена. Отношений не ищу.

Люблю природу,благовонья,свечи и такое,типа лесная фея. Кататься на велосипеде,цветы,вкусно поесть и посибаритствовать.

Близка тема духовности.

Учусь разбираться с чувствами и эмоцияии.Нравится пофилософствовать и видеть красоту вокруг.