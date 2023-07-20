Сочи
Профиль пользователя BloomingCat
О себе
Хочу найти друзей и возможно новое занятие/увлечение чем либо. Люблю разные творческие направления-фото,живопись,рукоделие и особо хочу заниматься пением и чем то актёрским.
Люблю тему саморазвития,системы познания человека,настраиваю себя на позитив и прорабатываюсь ментально/психологически.
Человек эмоциональный,люблю как и говорить так и слушать. Хочу общения и здорового энергообмена. Отношений не ищу.
Люблю природу,благовонья,свечи и такое,типа лесная фея. Кататься на велосипеде,цветы,вкусно поесть и посибаритствовать.
Близка тема духовности.
Учусь разбираться с чувствами и эмоцияии.Нравится пофилософствовать и видеть красоту вокруг.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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