Сочи

Профиль пользователя Bagardi

О себе очень люблю разную музыку современных лирических исполнителей

по выходным люблю выходить на спорт площадку и стараюсь больше ходить

Был в сети на прошлой неделе

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