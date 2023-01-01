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Сочи
очень люблю разную музыку современных лирических исполнителей
Сочи
Профиль пользователя Bagardi
О себе
очень люблю разную музыку современных лирических исполнителей
по выходным люблю выходить на спорт площадку и стараюсь больше ходить
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино
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