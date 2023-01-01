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Сочи
Профиль пользователя Bagardi

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О себе

очень люблю разную музыку современных лирических исполнителей
по выходным люблю выходить на спорт площадку и стараюсь больше ходить

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия

События пользователя

Сочи → пообщаться

хотелось бы найти приятных девушек для общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valery13

Москва → пообщаться

У кого-нибудь есть желание погулять и пообщаться?)

Откликнулось 19 участников

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