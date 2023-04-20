Люблю активный отдых, играю в большой теннис, катаюсь на велосипедах, не упущу возможность выехать на природу или сходить в поход ( к сожалению в Москве мало таких мест знаю). Что касается музыки, я - меломан, слушаю всё, начиная с celentano, заканчивая lil baby.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

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Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

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