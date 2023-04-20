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Сочи
Переехала в сочи ,ищу друзей для классного отдыха ✌🏻
Сочи
Профиль пользователя angelina.eresko
О себе
Переехала в сочи ,ищу друзей для классного отдыха ✌🏻
Сама мебельный дизайнер ,занимаюсь танцами , люблю писать акрилом ,и гадаю на таро 😅
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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