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Сочи
Профиль пользователя angelina.eresko

фото пользователя angelina.eresko

О себе

Переехала в сочи ,ищу друзей для классного отдыха ✌🏻
Сама мебельный дизайнер ,занимаюсь танцами , люблю писать акрилом ,и гадаю на таро 😅

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Непротив собрать компанию и возможно устроить арт-пекник у моря )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marina96

Сочи → сходить на мероприятие

Погулять или просто пообщаться

Откликнулось 9 участников

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