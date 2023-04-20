Сочи

Профиль пользователя angelina.eresko

О себе Переехала в сочи ,ищу друзей для классного отдыха ✌🏻

Сама мебельный дизайнер ,занимаюсь танцами , люблю писать акрилом ,и гадаю на таро 😅

Была в сети на этой неделе

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