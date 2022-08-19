Смоленск
Профиль пользователя Teo._.dor
О себе
Лето, хорошая погода, нужно гулять пока есть время..
Профиль обновлён 8 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
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