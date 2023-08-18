⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Смоленск
Смоленск
Смоленск
Профиль пользователя Nidi
О себе
Люблю когда внутри человека живёт тоже человек, ценю в людях доброту и чувство юмора.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Смоленск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам