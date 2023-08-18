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Смоленск
Профиль пользователя Nidi

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О себе

Люблю когда внутри человека живёт тоже человек, ценю в людях доброту и чувство юмора.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика🏫 Учеба✝️ Религия📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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